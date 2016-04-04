Украинцы за месяц добровольно сдали более 4,5 тысяч единиц оружия - полиция

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"За это время население добровольно сдало в подразделения Национальной полиции Украины 4542 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 398 - военного назначения, 548 - нарезного охотничьего, 2895 - гладкоствольного, 452 - холодного, 73 - самодельного и 176 – другого", - говорится в сообщении.

Больше всего оружия граждане сдали в Киеве (381 единицу), в Днепропетровской области (322), Киевской (312), Харьковской (305) и Херсонской (282) областях.

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Как ранее сообщал УНИАН, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказала, с чем связан рост статистики преступлений.