Украинские и мировые онкологи объединились против рака молочной железы

Организатором масштабного форума выступила Больница израильской онкологии. Третий год подряд LISOD инициирует проведение мероприятия, в котором, кроме украинских врачей, участвуют известные в мире эксперты в области онкопластической и восстановительной хирургии молочной железы, клинической и радиационной онкологии из Германии, Польши, Израиля, Великобритании, Египта, Румынии, Италии, Швеции.

Борьба с раком груди — проблема всемирного масштаба. Однако в Украине эта проблема стоит особенно остро, т. к. почти половина заболевших умирает (по данным Национального канцер-регистра 16,5 тысяч женщин заболевает ежегодно, умирает 7,5 тысяч заболевших). Более того, рак молочной железы сильно «помолодел». На конференции, кроме докладов о различных методах органосохраняющего лечения и реконструкции груди, прозвучали выступления об особенностях рака молочных желез у молодых женщин, в том числе и у беременных. Эту проблему широко осветила главный онколог израильской системы здравоохранения Нава Зигельман-Даниэли. Еще несколько лет назад в Украине вопрос сохранения плода при раке груди даже не обсуждался: беременность прерывали. Сегодня, благодаря развитию новых методов лечения, у женщин, больных раком груди, появились не только призрачные надежды, а реальные шансы на нормальное вынашивание ребенка и счастливое здоровое материнство после выздоровления. Участники конференции получили уникальные знания о методах лечения беременных.

Читайте такжеВ Украине стартует образовательный проект по борьбе с раком

По словам заведующего Центром современной маммологии LISOD Андрея Жигулина, задача онкологов – не только спасти женщину, а и сохранить ее молочную железу и провести лечение так, чтобы пациентка вышла из больницы с более красивой грудью, чем до болезни. Этот и другие важнейшие аспекты в течение двух дней обсуждали украинские врачи и зарубежные эксперты. Вице-президент Евразийского общества по борьбе с заболеваниями молочной железы Стефано Зуррида отметил: "Эта конференция очень важна для обмена опытом между врачами из разных стран. Также важен контакт между докторами различных специальностей. Киевский форум еще раз доказал, что наука не имеет границ и должна быть доступна для всех в любой точке мира".