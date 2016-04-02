СБУ разоблачила шпиона, который вербовал военных переходить на сторону "ДНР" (видео)

СБУ разоблачила агента российских спецслужб - военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Террористы "заслали" агента в ряды Вооруженных сил Украины во время одной из волн мобилизации. В последнее время его подразделение базировалось непосредственно на линии разграничения.

Впоследствии, после назначения командиром разведывательной групп, он по мобильной связи и во время личных встреч на временно оккупированной территории передавал боевикам информацию о расположении боевых позиций своей части и места выполнения задач разведывательными группами ВСУ.

В частности, по заданию российских кураторов агент склонял к переходу на сторону террористов военнослужащих своей разведгруппы. За это ему обещали "повышение по службе" в "минобороны ДНР" и дом или квартиру.