СБУ разоблачила шпиона, который вербовал военных переходить на сторону "ДНР" (видео)

23:55, 02 апреля 2016
Общество
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"Агентом" террористов оказался военный ВСУ.

Скріншот / СБУ

СБУ разоблачила агента российских спецслужб - военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Террористы "заслали" агента в ряды Вооруженных сил Украины во время одной из волн мобилизации. В последнее время его подразделение базировалось непосредственно на линии разграничения.

Впоследствии, после назначения командиром разведывательной групп, он по мобильной связи и во время личных встреч на временно оккупированной территории передавал боевикам информацию о расположении боевых позиций своей части и места выполнения задач разведывательными группами ВСУ.

В частности, по заданию российских кураторов агент склонял к переходу на сторону террористов военнослужащих своей разведгруппы. За это ему обещали "повышение по службе" в "минобороны ДНР" и дом или квартиру.

Сообщается, что сотрудники СБУ при содействии руководства военной части задержали командира и членов разведгруппы перед выходом на боевое задание. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 и ст. 408 УК. Военнослужащие содержатся под стражей. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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