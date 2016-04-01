Задержанного в Одессе за взяточничество прокурора Модебадзе выпустили под залог

Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«31 марта 2016 года Приморским районным судом Одессы по ходатайству следователя военной прокуратуры Южного региона Украины избрана мера пресечения для прокурора отдела прокуратуры Одесской области в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 275 тысяч гривень. Указанная сумма внесена подозреваемым»,- отмечается в сообщении.

По данному факту военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Модебадзе был задержан за получение взятки в 5 тысяч долларов. На эту должность его назначил тогдашний заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.