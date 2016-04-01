Песков: Президент РФ не имеет отношения к бизнесмену, передавшему недвижимость "женщинам Путина"
Президент РФ Владимир Путин не имеет никакого отношения к бизнесмену Григорию Баевскому, о котором написали СМИ в рамках, очевидно, "информационной атаки на российского лидера".
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Господин, который упомянут в этих "изысканиях", нам не известен. В данном случае президент (РФ - Ред.) не имеет никакого отношения к этому господину, поэтому мы не можем являться адресатами для подобных вопросов", - сказал представитель Кремля.
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Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, что "по всей видимости, (эта публикация - Ред.) является" частью информационной атаки, о которой ранее предупреждал Кремль.
"Мы убеждены, что, так или иначе, продолжение подобных публикаций будет, они еще последуют", - заключил пресс- секретарь российского президента.
Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, бизнесмен Григорий Баевский передавал дорогостоящую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и родственницы депутата Госдумы Алины Кабаевой.