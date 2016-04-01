Первые 17 инструкторов спецподразделения КОРД Национальной полиции получили сертификаты

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, в церемонии получения сертификатов приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Эти инструкторы прошли обучение, которые проводились совместно с представителями отдельных спецподразделений США. Среди основных задач группы «В» спецподразделения «КОРД» - обеспечение безопасности в отношении лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве.

Читайте такжеАваков хочет завершить создание полицейского спецназа КОРД по всей Украине до конца года

Глава правительства подчеркнул, что создание «КОРДа» обеспечит не только еще один элемент реформы полиции, но и в целом реформы правоохранительной и судейской системы Украины.

«Эти украинские полицейские займутся сверхсложным делом – это дело защиты свидетелей, которые будут давать показания против преступников, мафии, против любых должностных лиц или так называемых «сильных мира сего», - заметил Яценюк.

Он напомнил, что свидетель может дать показания на процессе досудебного следствия, но в суде вследствие запугивания или давления отказывается от своих показаний, потому что государство не имеет возможности его защитить. Яценюк подчеркнул, что спецподразделение «КОРД» возьмет под защиту людей, которые готовы свидетельствовать и говорить правду.

Яценюк выразил признательность правительству Соединенных Штатов Америки и присутствующему на церемонии Чрезвычайному и Полномочному послу США в Украине Джеффри Пайетту за помощь Украине в проведении судебной реформы и создании полиции.

В сообщении напоминается, что в октябре 2015 года с участием американских специалистов проведен тренинг кандидатов на должности инструкторов спецподразделения «КОРД» группы «А», среди основных задач которого - освобождение заложников, спасение полицейских и гражданских, попавших под обстрел, участие в антитеррористических операциях, обеспечение силовой поддержки полицейских на особых мероприятиях. По результатам тренинга сертификаты получили 19 человек.

Начат отбор кандидатов в подразделения «КОРД» по всей Украине. В спецподразделение «КОРД» запланировано набрать 3 076 полицейских.