Аваков: Нацгвардия и КОРД до конца года получат новые бронемашины "Варта" (фоторепортаж)

Национальная гвардия Украины и подразделение специального назначения КОВД (Корпус оперативно-внезапного действия) до нового года получат 10 новых бронемашин "Варта" украинского производства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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«Принимаем на вооружение Нацгвардии и для подразделений КОРД Нацполиции. До Нового года получим первые 10 бронемашин. Производитель - "Украинская бронетехника" с участием белорусских инженеров, с учетом требований и техзадания от боевых офицеров АТО», - написал он.

Аваков отметил, что после полевых испытаний «Варты» в АТО будет приниматься решение о закупке большей партии бронемашин.

По информации Авакова, среди основных преимуществ бронированных автомобилей проекта «Варта» офицерами и инженерами, имеющими опыт боевых действий, отмечены, в частности, более мощный и ремонтопригодный двигатель; для бронирования используется шведская сталь с твердостью 560, в отличие от других отечественных бронеавтомобилей, которые используют сталь с твердостью 500. Также в бронеавтомобиле установлены современные противоминные сидения для экипажа и десанта, добавлена возможность централизованной подкачки колес из кабины водителя, отметил министр.