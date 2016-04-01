По Украине на субботу объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра ожидается сильный ветер и дождь с мокрым снегом.
Уже под конец дня пятницы в большинстве регионов Украины поднимется порывистый ветер, который усилится в субботу. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
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Синоптики предупреждают, что до конца суток 1 апреля в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части - порывы и шквалы 19-24м/сек. В течение дня 2 апреля в Украине прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье до 24 м/сек.
На Сумщине и Черниговщине ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.
На Киевщине до конца дня 1 апреля и в течение 2 апреля порывы ветра 15-20 м/сек. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.