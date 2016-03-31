ВСЮ внесет в Раду представление об увольнении 5 судей, которые преследовали "майдановцев"

Соответствующее решение было принято на заседании совета по результатам тайного голосования.

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"По результатам тайного голосования Высший совет юстиции на заседании 31 марта решил внести представление в Верховную Раду Украины об увольнении Коваль Светланы Николаевны, Беца Александра Вадимовича, Приндюк Марии Васильевны, Ефимовой Ольги Ивановны, Бартащук Людмилы Викторовны с должностей судей Апелляционного суда Киева в связи с нарушением присяги судьи", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ВСЮ, данные дела были рассмотрены по представлению Временной специальной комиссии по проверке судей

"На заседании было констатировано, что вышеуказанные судьи не дали оценку нарушению права участников Майдана на защиту, не обратили внимание на недопустимость и неполноту доказательств при избрании меры пресечения участникам Майдана судами первой инстанции", - сказали в пресс-службе.