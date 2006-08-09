В Газпроме прошла встреча Алексея Миллера и Юрия Бойко
18:12, 09 августа 2006Общество
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Об этом сообщил представитель Газпрома
Глава Газпрома Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко обсудили в среду в Москве сотрудничество в газовой сфере.
"Сегодня в Газпроме состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества в газовой сфере", - сказал РИА Новости официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
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