В Газпроме прошла встреча Алексея Миллера и Юрия Бойко

Глава Газпрома Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко обсудили в среду в Москве сотрудничество в газовой сфере.

"Сегодня в Газпроме состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества в газовой сфере", - сказал РИА Новости официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

РИА "Новости"