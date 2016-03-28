Начальник полиции Черкасщины задержан при попытке дать взятку за аттестацию двух подчиненных

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, новосозданным департаментом по расследованию и надзору в уголовных процессах в сферах государственной службы и собственности Генпрокуратуры совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполици задержаны исполняющий обязанности начальника Главного управления полиции в Черкасской области и заместитель директора института последипломного образования Национальной академии внутренних дел, которые пытались предоставить неправомерную выгоду заместителю главы Нацполиции за содействие со стороны последнего во время прохождения аттестации подчиненными и.о. начальника ГУНП в Черкасской области, а именно заместителем начальника ГУНП в Черкасской области – начальником следственного управления и начальником управления кадрового обеспечения.

Преступников задержали при попытке передать неправомерную выгоду в виде 2 тысяч долларов США и талонов на 400 литров топлива служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение).

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В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, а также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается.

За содеянное уголовное правонарушение злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.