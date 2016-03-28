В Харькове во время пикета за отставку Шокина произошла драка между активистами (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался сегодня в 12:00 перед зданием прокуратуры Харьковской области на улице Богдана Хмельницкого.

Около 50 участников пикета – в основном активисты "Общественной стражи Харькова", "Автомайдана", организации "Свободные люди" – держали флаги Украины и плакаты с надписями "Брильянты и бабки – лучшие друзья прокуроров", "Нет коррупции в прокуратуре", "Только честным прокурорам и реформам". Они требовали отставки генерального прокурора Украины Шокина, а также поддержки реформ прокуратуры, которые предлагает заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

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К участникам пикета подошли члены организации "Сотня Льва" и начали с ними словесную перепалку. После этого произошла стычка, во время которой активисты "Сотни Льва" и несколько их сторонников вырвали и порвали плакаты участников пикета, а также нанесли незначительные телесные повреждения одному из организаторов пикета, активисту Дмитрию Олийныку. Его с гематомой под глазом госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

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По сведениям отдела коммуникации ГУ ЧС Украины в Харьковской области, в 12:15 в полицию поступило сообщение о драке, которая происходит перед зданием прокуратуры области по улице Богдана Хмельницкого, 4. На место выехала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.