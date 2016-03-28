Под АП собрался пикет: требуют отставки Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции - около 200 человек - требуют от президента не медлить с отставкой Шокина.

Читайте также"Бриллиантовый" прокурор хочет через суд отменить приказ о назначении Сакварелидзе заместителем генпрокурора

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин во время акции заявил, что только общественное давление на власть позволит сдвинуть проблему с места и очистить органы прокуратуры от коррупционеров.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 4122 о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора.

Читайте такжеСакварелидзе пожаловался, что Шокин практически парализовал работу ГПУ

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе (29 марта - 1 апреля).

Шокин был назначен на должность генпрокурора 10 февраля 2015 года.