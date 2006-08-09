Танки и пехота Израиля начали массированное продвижение вглубь Ливана

Израильское правительство приняло официальное решение о расширении военной операции в южном Ливане, сообщает Ha`aretz. За это предложение проголосовали девять министров, против - три.

Никаких сроков окончания операции правительство не установило, однако в неофициальных разговорах израильские военные дают понять, что на уничтожение основной боевой мощи движения "Хизбалла" им понадобится около месяца.

Детали плана пока не известны, но большинство военных экспертов и аналитиков полагают, что израильские войска дойдут до реки Литани, расположенной в двадцати с лишним километрах от границы, создав таким образом зону безопасности, которую постепенно очистят от боевиков.

По сообщению CNN, танковые и пехотные части, преодолевая сопротивление боевиков, уже начали массированное наступление вглубь Ливана.

Лента.ру