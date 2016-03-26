Чиновники киевской таможни и исполнительной службы "погорели" на взятке

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержала на взятке чиновника одного из таможенных постов Государственной фискальной службы Украины в Киеве, а также чиновника Государственной исполнительной службы, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, по информации СБУ, чиновник киевской таможни совместно с работником службы почтовых экспресс-отправлений требовал 12 тыс. грн за таможенное оформление международного почтового отправления с медикаментами.

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Также сотрудники СБУ задержали в Киевской области чиновника Государственной исполнительной службы, который требовал 13,5 тыс. грн за снятие ареста с автомобиля.

По данным пресс-службы, в обоих случаях открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.