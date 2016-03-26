Единственного задержанного по делу незаконной передачи оружия "титушкам" могут отпустить из-под стражи

08:47, 26 марта 2016
Общество
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26 марта единственный день, когда судья может рассмотреть это дело и продлить содержание под стражей Заворотного.

Фото Анна Раевская

В ночь на 27 марта из-под стражи могут освободить Р.Заворотного, который является единственным задержанным подозреваемым по делу незаконной передачи оружия МВД милиционерам и "титушкам" для силового разгона Майдана.

Об этом сообщает организация "Евромайдан SОS" на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что Апелляционный суд Киева намеренно затягивал дело и почти три месяца определял его подсудность.

"И наконец, когда дело таки передали на рассмотрение Святошинскому суду остался один день до окончания содержания под стражей титушки Р.Заворотного", - говорится в заявлении.

Как отмечают активисты, 26 марта единственный день, когда судья Святошинского суда В. Жмуть может рассмотреть это дело и продлить содержание под стражей Заворотного.

"Но судья В. Жмуть отказалась рассматривать это дело в субботу. Хотя сам факт того, что до окончания срока содержания под стражей остался один день должен быть прямым основанием для быстрого назначения судебного заседания и обеспечения явки всех участников процесса", - отмечается в сообщении.

 "В субботу мы узнаем, даст ли назначенная по этому делу судья В.Жмуть и председатель Святошинского суда А.Домарацкая возможность убежать единственному задержанному в одном из ключевых дел Майдана", - добавили в организации.

Активисты отмечают, что это дело является "чрезвычайно важным".

"Это именно то дело, по которому проходят сотрудники МВД, которые во исполнение преступных приказов экс-министра Захарченко выдали милиционерам и титушкам больше 1500 единиц автоматов АК74У и почти 800 тыс. патронов к ним", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что эпизод о незаконной выдаче оружия сам по себе является ключевым для доказательства преследований участников Евромайдана режимом Януковича, "ведь ярко демонстрирует связи между милицией и криминальными группировками для подавления протеста".

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Опубліковано Євромайдан SOS 25 березень 2016 р.
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