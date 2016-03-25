Дело против прокурора, пытавшегося за взятку устроиться в НАБУ, передали в суд

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который 17 февраля 2016 года предлагал неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (около 270 тысяч гривень) членам конкурсной комиссии и работникам Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса по трудоустройству на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ», - говорится в сообщении.

При этом в ГПУ подчеркнули, что досудебное расследование завершено за 21 день.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, предоставить ему неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).

Как напомнили в ведомстве, по ходатайствам детективов и Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и он был отстранен от должности. Также с целью обеспечения возможной конфискации на имущество подозреваемого наложен арест.

Впоследствии, как отметили в ГПУ, подозреваемый был уволен из органов прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с изъятием заграничного паспорта прокурору ГПУ Матюшко, который предлагал 10 тысяч долларов взятки за должность руководителя подразделения детективов НАБУ.

По данным НАБУ, Матюшко с 2013 года работал прокурором в Генпрокуратуре. До того он был районным прокурором в Кировоградской области.

В ноябре 2015 года Матюшко принимал участие в открытом конкурсе на занимание административных должностей в Антикоррупционной прокуратуре и был допущен конкурсной комиссией до участия в собеседовании.