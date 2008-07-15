До Севастопольского кинофестиваля осталось три дня

В Севастополе 18-22 июля пройдет IV Севастопольский международный кинофестиваль.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы фестиваля Тамара БОНЬ, нынешний фестиваль посвящён 225-летию города Севастополя и 100-летию отечественного кинопроизводства, а его целью является популяризация лучших достижений современного кинематографа, укрепление творческих связей между кинематографистами двух стран и поддержка молодых талантов.

По информации Т.БОНЬ, фестиваль пройдет при поддержке Севастопольской городской государственной администрации, Севастопольского городского Совета, Министерства культуры и туризма Украины, Министерства культуры РФ, Управления культуры и туризма городской государственной администрации.

В программе кинофестиваля - новые игровые фильмы российских и украинских кинематографистов, документальное и анимационное кино. В частности, зрители увидят премьерные показы российских фильмов - "Нирвана" режиссёра Игоря ВОЛОШИНА (участник Берлинского кинофестиваля 2008 года, приз за лучший дебют фестиваля "Кинотавр-2008"); новую картину Петра ТОДОРОВСКОГО «Риоритта»; „Шультес" Бакур БАКУРАДЗЕ (главный приз фестиваля "Кинотавр-2008"); фильм "Однажды в провинции" Кати ШАГАЛОВОЙ, получивший приз ФИПРЕССИ ХХХ Московского международного кинофестиваля; "Живи и помни" Александра ПРОШКИНА (приз за лучшую режиссуру фестиваля "Кинотавр-2008 и многие др.

Украинское кино представят ленты "Мужская интуиция" режиссёра Оксаны БАЙРАК, «Иллюзия страха» Александра КИРИЕНКО; "Право на Надежду" режиссёра Тараса ТКАЧЕНКО, "Операция Че Гевара" Ахтема СЕИТАБЛАЕВА, короткометражные и документальные фильмы.

По мнению Т.БОНЬ, заметным событием кинофестиваля станет показ первого украинского детского фильма "Прикольная сказка" известного режиссёра-документалиста Романа ШИРМАНА. Уже сегодня эту ленту называют одним из главных кинематографических событий 2008 года как первый украинский музыкальный художественный кинофильм для семейного просмотра.

В фестивальной программе также фильмы для самых маленьких зрителей и ленты для любителей авторского кино.

Открытие (18 июля) и закрытие (22 июля) фестиваля пройдёт на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический».