Адвокат Грабовский периодически говорил, что с ним что-то случится - журналистка (переписка)

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Ирина Ромалийская.

Также она обнародовала переписку с адвокатом погибшего Юрия Грабовского, датированную 14 февраля 2016.

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Он сообщил, что у него из дома исчезло оружие и телефон для "незапланированных поездок за границу".

Юрий Грабовский периодически говорил, что опасается чего-то. Ожидал, что его прокуроры будут устранять из дела арестами ... Опубликовано Ириной Ромалийской 25 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины информировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

В ГПУ отметили, что Грабовский, по предварительным данным, был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия.