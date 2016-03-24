Тука заявил, что боевики перехватили его шифротелеграмму к Яценюку
Председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявляет, что боевики на одном из своих сайтов выложили его шифротелеграмму к премьер-министру Украины Арсению Яценюку.
Об этом Тука сообщил в Twitter.
«"Пятая колонна" в ВГА действует! На одном из сепарских сайтов выложили мою шифротелеграмму к Яценюку! Поздравляю местное СБУ за замечательную работу», - написал он.
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Впоследствии Тука в интервью телеканалу «112 Украина» сообщил, что в шифротелеграмме речь шла об обеспечении области электроэнергией.
«Содержание шифротелеграммы касается обеспечения Луганской области электроэнергией... Там ничего особо секретного нет, но сам факт того, что шифротелеграмма переписки между премьер-министром и председателем военно-гражданской администрации попадает в открытый доступ, да еще и на сепарские сайты, нет никаких комментариев относительно качества документооборота и сохранности тайн в администрации», - заявил он.
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Тука также отметил, что, по его мнению, «за сохранность тайн должно отвечать управление Службы безопасности».