Мэр Ивано-Франковска: Гей не может быть патриотом, патриот - это христианин, верящий в Бога

Как сообщает местное издание "Курс", марш духовенства и горожан за семейные ценности завершился выступлениями священников, активистов и городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на Вечевом майдане.

Марцинкив в своем выступлении рассуждал, могут ли геи быть патриотами.

"Перед выборами меня в эфире "1+1" спросили: может ли быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, истинный патриот – тот, кто верит в Бога", – отметил мэр областного центра.

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Он заявил, что двигаться в Европу можно, не отступая от традиционных семейных ценностей, приведя пример соседней Польши.

"Наши оппоненты упрекают, что якобы Европа другая, но я недавно был в Польше. В Польше, которая является успешной европейской страной, которая сделала огромный прорыв, действует закон о запрете абортов", – сказал Марцинкив.

Городской голова поблагодарил всех участников марша и пообещал делать максимум, чтобы в городе проводились не только акции, но и реализовывались социальные проекты по предотвращению абортов.

"Мы должны стоять на своих христианских национальных ценностях", – завершил выступление Марцинкив.

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