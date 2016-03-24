Мэр Ивано-Франковска: Гей не может быть патриотом, патриот - это христианин, верящий в Бога
23 марта в Ивано-Франковске состоялся "Марш за жизнь и семейные ценности" и вече, на котором выступили священники и городской голова Руслан Марцинкив.
Как сообщает местное издание "Курс", марш духовенства и горожан за семейные ценности завершился выступлениями священников, активистов и городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива на Вечевом майдане.
Марцинкив в своем выступлении рассуждал, могут ли геи быть патриотами.
"Перед выборами меня в эфире "1+1" спросили: может ли быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, истинный патриот – тот, кто верит в Бога", – отметил мэр областного центра.
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Он заявил, что двигаться в Европу можно, не отступая от традиционных семейных ценностей, приведя пример соседней Польши.
"Наши оппоненты упрекают, что якобы Европа другая, но я недавно был в Польше. В Польше, которая является успешной европейской страной, которая сделала огромный прорыв, действует закон о запрете абортов", – сказал Марцинкив.
Городской голова поблагодарил всех участников марша и пообещал делать максимум, чтобы в городе проводились не только акции, но и реализовывались социальные проекты по предотвращению абортов.
"Мы должны стоять на своих христианских национальных ценностях", – завершил выступление Марцинкив.
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