Именем Кильчицкой аферисты выманили у бизнесменов миллион

На протяжении четырех месяцев аферисты требовали деньги "на благодетельность" у банкиров и бизнесменов от лица бывшего заместителя главы КГГА Ирэни Кильчицкой.

Об этом сообщает газета "Крещатик" со ссылкой на саму Кильчицкую.

“Мне звонили по телефону из “Правекс-банка”, “Познякижилбуд”, известные банкиры и бизнесмены и спрашивали, обращалась ли я к ним с просьбой о деньгах на лечение детей. Я с удивлением отвечала, что нет”, — рассказала Кильчицкая.

“В начале апреля позвонил по телефону собственник сети “Ультрамарин” и сообщил, что пересчитал “по моей просьбе” средства в сумме 20 и 12 тыс. грн. Понятное дело, я этих денег не просила. Зато мы зафиксировали номера, с которых звонили по телефону аферисты, и вместе с платежками переводов передали в правоохранительные органы”, — добавила она.

По словам Кильчицкой, она сразу обратилась в правоохранительные органы, однако они не проводили расследования, поскольку им "не доставало доказательств".

По данным газеты, за четыре месяца преступники успели насобирать более миллиона гривен.

Вместе с тем в прошлый понедельник служба безопасности “Партнера-банка” задержала аферистов, которые, используя имя Кильчицкой, выманивали деньги у бизнес-структур и известных людей.

Только благотворительный фонд Лилии Подкопаевой перечислил 700 тыс. грн.

Сейчас аферистами занимается Шевченковское РУ МВД.

Кильчицкая опекается благотворительной акцией “Помоги конкретному человеку”, начатой по инициативе мэра Леонида Черновецкого.

Бизнесмены реагировали на звонок от “самой Кильчицкой” и присылали деньги якобы на лечение детей.

Украинская правда