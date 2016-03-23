Геращенко о пленных на Донбассе: Вчера угрожали "ЛНРовским кодексом", а сегодня отрицают факты их содержания

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы в Минске.

По ее словам, украинская сторона настаивала на первоочередном освобождении из плена боевиков больных пленников.

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«Ключевая тема гуманитарной подгруппы, где я работаю с В.Медведчуком, как всегда – освобождение заложников. К сожалению, сегодня абсолютно деструктивная дискуссия со стороны боевиков. Опять искусственно занижают число заложников на своих территориях. Мы же по крохам собираем информацию о местах содержания пленников, к которым не допускают ни миссию Красного Креста, ни родственников, а на наши запросы часто не дают ответа. Сегодня дошли до откровенного бреда - уже отрицают факты о содержании нескольких пленников, хотя еще вчера кричали об “уголовных делах” против них по своим “ЛНРовским кодексам”... Например, представители ОРЛО “потеряли” в списках тяжелобольного В. Ж. и других пленников, и не подтверждают их местонахождение. Такая же ситуация по еще нескольким заложникам, за которых мы боремся», – сообщила Геращенко.

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«Мы требуем предоставить полные списки людей, которых удерживают боевики. Также передала требование от украинских педагогов и ученых освободить известного религиоведа Игоря Козловского, которого боевики задержали еще в январе и безосновательно арестовали. К сожалению, сегодня нет конкретных новостей для семей заложников, но мы настаиваем на первоочередном освобождении больных, тех, кого давно удерживают, и стоим на этой позиции. Настаиваем, что процесс освобождения должен продолжаться, не блокироваться», - отметила народный депутат.

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По ее словам, украинская сторона еще раз повторила свою позицию о том, что никогда не признает «приговора» российского суда по делу украинской летчицы Надежды Савченко.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Геращенко заявила, что в заложниках на территории РФ и оккупированных районах Донбасса содержатся 124 гражданина Украины, 693 считаются пропавшими без вести.