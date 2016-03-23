Летчица и народный депутат Надежда Савченко рассчитывает вернуться в Украину в течение 20 дней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил её адвокат Илья Новиков после посещения Савченко в СИЗО-3.

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"Надежда очень бодрая, я знаю, как выглядят люди, которым дали 20 лет накануне. Они не так выглядят. У неё даже мысли нет, что она подобный срок может где-то находиться в какой-то тюрьме", - заявил Новиков.

"У неё есть предчувствие, которое я как юрист не могу сказать, что оно имеет под собой какие-то материальные основания, но я замечал, что её предчувствия сбываются: меньше чем через 20 дней она уже будет дома. Давайте постучим по дереву, чтоб не сглазить", - сказал адвокат.

Новиков напомнил о визитах в Москву глав внешнеполитических ведомств США и Германии, которые поднимут вопрос Савченко.

Адвокат подчеркнул, что до момента вступления приговора в силу - три дня на перевод, а потом 10 дней на возможность подать апелляцию - защита намерена с Савченко постоянно контактировать, чтобы она не была изолирована от внешнего мира.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы за якобы убийство российских журналистов. Также суд присудил ей штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

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Президент Украины Петр Порошенко заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.

Визит госсекретаря США Джона Керри в Москву запланирован на 23-24 марта. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер уже провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.