Савченко может вернуться в Украину в течение полугода - адвокат

Об этом журналистам заявил один из адвокатов Николай Полозов, сообщает ТАСС.

"Со вчерашнего дня появляются новости из разных источников о выдаче Надежды Савченко Украине, но об оправдательном приговоре речи не идет. Держать ее здесь у России смысла нет. Задача была - провести показательный процесс, осудить и выдать, а в Украине она является депутатом Верховной рады и делегатом ПАСЕ и не может быть привлечена к уголовной ответственности", - сказал Полозов.

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По его словам, Украина для того, чтобы вернуть Савченко, может согласиться на любые условия, поставленные Россией.

"Но как только Надежда Савченко окажется в безопасности, ее сразу могут отпустить и наградить. Думаю, это может произойти в течении полугода, может быстрее, в зависимости от того, как пройдет процесс и апелляция", - сказал адвокат.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.