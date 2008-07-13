На Закарпатье утонули двое мальчиков

В селе Большие Комяты Виноградовского района Закарпатья вчера во время купания в реке Боржава утонули двое мальчиков 1995 и 1997 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в этот же день в селе Запсонь Береговского района во время купания в местном карьере утонул 30-летний мужчина.

Тела погибших были найдены водолазами сводного военизированного аварийно-спасательного отряда МЧС.

С начала года в Украине, по оперативным данным, утонули более 900 человек, из них более 100 детей.