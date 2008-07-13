Больше 200 человек попали в больницу из-за жары в Японии

Внезапно установившийся в Японии тропический зной стал сегодня причиной госпитализации более 200 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, второй день подряд в центральных и южных районах страны столбик термометра поднимается выше 35-градусной отметки.

За день медицинская помощь оказана 216 гражданам с симптомами солнечного удара. Температурный рекорд года установлен в центральной префектуре Гифу, где сегодня воздух прогрелся до 36,4 градуса.

В Токио температура поднималась до 33 градусов. В столице госпитализированы в общей сложности 19 человек.

Жара стала главной новостью информационных выпусков по телевидению и радио. Людей призывают быть острожными и не проводить много времени под солнцем