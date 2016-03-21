Место пребывания осужденного в России украинского режиссера Сенцова не установлено - правозащитники

Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

"После того, как в ночь на 7 марта с незнакомого номера пришло сообщение о том, что Сенцов этапирован из Челябинска, сведений о нем не поступало", - говорится в сообщении.

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В связи с этим она обратилась к правозащитникам и журналистам с просьбой помочь в поисках украинского режиссера.

Справка УНИАН. Сенцов, Кольченко и Афанасьев осуждены в РФ по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму и поджогов офисов партий. Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно. Афанасьев приговорен к 7 годам заключения.

73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г. Полтава) Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.