Украина недополучает от России более миллиарда долларов в год

Украина теряет более миллиарда долларов ежегодно по причине заниженной ставки арендной платы для черноморских баз Российской Федерации.

Такие результаты показала проведенная еженедельником «Зеркало недели» оценка рыночной стоимости аренды земель, объектов инфраструктуры и морской акватории, занятых подразделениями российского Черноморского флота.

По данным издания, на сегодняшний день арендная плата за гектар земли в прибрежной зоне Крыма составляет около 100 тысяч долларов. В то же время ЧФ РФ занимает на полуострове 3500 гектаров земель, что дает показатель в 350 миллионов долларов арендной платы в год.

Кроме того, российский флот эксплуатирует в АРК 127 причалов. Рыночная стоимость годовой аренды причала для коммерческих фирм в Крыму составляет 1,2 миллиона долларов.

С учетом стоимости аренды акватории в Севастополе и Феодосии, арендной платы за рекреационные объекты, оборудованные полигоны и аэродромы, а также радиочастотный ресурс, общую сумму украинских финансовых потерь «Зеркало недели» оценивает в 1,5 миллиарда долларов.

Даже при использовании метода нормативной денежной оценки стоимости аренды земли, зданий и объектов инфраструктуры, который дает финансовые показатели значительно более низкие, нежели реальные рыночные, арендная плата за базирование ЧФ РФ должна составлять не менее полумиллиарда долларов.

В то же время, в соответствии с соглашением о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, последняя в качестве компенсации за использование крымских земель и инфраструктуры получает только 97,75 млн. долларов в виде списания государственного долга, отмечают эксперты.