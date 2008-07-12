В Киеве 19 тысяч лифтов

В Киеве до 2010 года все лифты, которым больше 25 лет, будут заменены, заверяет начальник Главного управления жилищного хозяйства Владимир СТОРОЖЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В целом в городе работает 18 тыс. 959 лифтов. Из них 6 тыс. 531 подлежит замене или модернизации, а в сегодняшних ценах это 2,1 млрд. грн. Чтобы решить эту задачу, в 2006 году была утверждена обновленная Программа замены и модернизации лифтов в жилом фонде на период 2006-2010 гг. Она предусматривает модернизировать 7290 лифтов», - проинформировал В.СТОРОЖЕНКО.

Он отметил, что модернизация лифтов выполняется за счет Государственной бюджетной программы «Капитальный ремонт и модернизация лифтов жилищного фонда» и за счет городского бюджета. Однако в 2007 году из 418 запланированных модернизировали только 353 лифта из-за недофинансирования работ из государственного бюджета.

В этом году мы будем пытаться выполнить весь запланированный объем работ. Но стоит отметить, что состояние лифтов зависит не только от нас. К сожалению, владельцы лифтов не выполняют все необходимые мероприятия по содержанию кабин лифтов в надлежащем состоянии. Больших потерь лифтовому хозяйству наносят кражи оборудования и вандализм», - отметил В.СТОРОЖЕНКО.

По его словам, чтобы предупредить разворовывание лифтового оборудования, на дверях машинных помещений лифтов установят надежные замки. Кроме того, в пунктах приема цветных металлов не должны принимать лифтовое оборудование, добавил он.