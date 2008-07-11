Четвертый "Дом шерифа" открыт в Житомирской области

В поселке Городниця Новоград-Волынского района Житомирской области открыт уже четвертый в регионе „Дом шерифа”.

Об этом УНИАН сообщила работник Центра общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, это первый в этом районе такой дом.

"Новоселье отпраздновала семья участкового инспектора Руслана РИГУНА, который вместе с женой будет проживать на втором этаже дома, где обустроена трехкомнатная квартира со всеми удобствами", - сказала А.ВАЩЕНКО.

При этом она уточнила, что на первом этаже здания обустроили служебные кабинеты пяти участковых инспекторов Городницкого отделения милиции. Их рабочие места обеспечены телефонной связью и компьютерами.

Это уже четвертый в Житомирской области „Дом шерифа”, созданный для обеспечения более эффективной работы участковых инспекторов.

В целом в области работает 371 участковый инспектор, причем средняя нагрузка на каждого из них составляет до 4 тысяч человек, а в городах – свыше 6 тысяч.

Создание таких „Домов шерифа” предусмотрено Указом Президента от 12 января 2004 г. «О дополнительных мероприятиях по улучшению службы участковых инспекторов милиции».