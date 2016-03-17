Подавляющее большинство украинцев недовольно ситуацией в стране - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Также отмечается, что 19,1% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 45,4% - что трудности могут быть преодолены в более отдаленной перспективе, 23,4% - что Украина вообще не способна их преодолеть.

Только 5,8% опрошенных считают, что в 2016 году экономический кризис закончится и начнется экономический рост, 22% - что кризис перестанет углубляться, но экономика до конца года будет находиться в состоянии застоя, 32,9% - что экономический кризис будет углубляться, но катастрофических последствий не будет, 23,5% - что произойдет коллапс экономики с массовым закрытием производств и безработицей, невозможностью платить по долгам (дефолт), резким обесценением гривны и др.

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Как отмечают социологи, по сравнению с аналогичными оценками начале 2015 года, снизилась доля как тех, кто прогнозирует начало экономического роста (с 11,6% до 5,8%), так и коллапс экономики (с 30,7% до 23,5%), зато выросла доля тех, кто считает, что кризис перестанет углубляться, но экономика до конца года будет находиться в состоянии застоя (с 17,8% до 22%), и тех, кто считает, что экономический кризис будет углубляться, но катастрофических последствий не будет (с 26,7% до 32,9%).

На вопрос, согласны ли они терпеть определенные материальные трудности, к которым может привести осуществление реформ, 8% опрошенных ответили, что они «готовы терпеть сколько надо, если это действительно приведет к успеху страны», 29,2% - что они «некоторое время готовы потерпеть, но недолго (не более года)», 24,3% - не готовы, потому что не верят в успешность реформ, а 32% - не готовы из-за того, что их материальное положение уже сейчас невыносимо.

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Кроме того, 58,7% опрошенных положительно отнеслись к предложению, в случае досрочного роспуска Верховной Рады, запретить депутатам этого созыва участвовать в следующих внеочередных парламентских выборах (не поддержали бы такое предложение 21,2%).

Среди путей преодоления нынешнего политического кризиса 29,3% поддержали бы полную «перезагрузку» власти - досрочные выборы ВР, президента, формирование нового Кабинета министров, 24,6% - начало переговоров между всеми фракциями, сформировавшими коалицию, с участием президента и правительства, с целью достижения компромисса относительно состава Кабинета министров, кандидатуры его руководителя и программы действий, 7,7% - создание новой коалиции в Верховной Раде с участием фракций «БПП» и «Народный фронт», с привлечением депутатов из групп «Видродження», «Воля народа» и внефракционных и формирование новой коалиции и нового правительства. 7,7% выбрали вариант «борьба парламентских партий вокруг правительства Арсения Яценюка, распад коалиции, досрочный роспуск парламента и назначение внеочередных выборов в Верховную Раду», 5,3% - «новый Майдан - революционную смену власти в центре и на местах», 10,3% - не одобрили ни один из этих вариантов.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 февраля 2016 года. Опрошен 2021 респондент старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.