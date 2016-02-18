В Украину вторглись фуры с первым в этом году путинским "гумконвоем"

Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

Данная "помощь" стала первой с начала этого года и 49-й по счету с августа 2014 года.

В МЧС РФ уверяют, что автомобили везут продукты питания: консервы, муку, сахар, крупы, а также учебную литературу и пожарно-техническое имущество.

Читайте такжеРоссия 18 февраля планирует отправить на Донбасс очередной "гумконвой"

Отмечается, что в пути следования колонна МЧС разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган". После этого более 100 автомобилей продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.

Справка УНИАН. Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых не могут досматривать украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста.

Украинские правоохранители заявляли о получении доказательств о том, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания находилось оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

В то же время боевики не пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь из Украины.