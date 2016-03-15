На Днепропетровщине СБУ задержала агитатора-вербовщика "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в городе Терновка Днепропетровской области местного жителя, который через социальные сети пытался создать пророссийское подполье в регионе.
Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина в июне 2014 года находился на территории временно оккупированного террористами Донецка.
Он установил контакт с представителями террористической организации "ДНР" и получил задание организовать на территории западного Донбасса поддержку действий боевиков.
Вернувшись домой, сообщник террористов через российские социальные сети начал вербовать местных жителей в незаконные вооруженные формирования боевиков.
Читайте такжеНа Днепропетровщине задержали боевика "ДНР", который пытался сформировать "партизанский отряд" (видео)
"Он также распространял материалы антиукраинского характера, популяризировал действия террористов "ДНР/ЛНР" и призывал к сопротивлению силам антитеррористической операции", - сказано в сообщении.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленника компьютерную технику с доказательствами агитации и пропаганды террористических организаций.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех сторонников создания пророссийского подполья на Днепропетровщине.