В Минобороны рассказали о количестве желающих служить по контракту
С начала 2016 года в Украине количество желающих поступить на воинскую службу по контракту составило более 12 тыс. человек, из которых более 9,3 тыс. уже подписали контракты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк.
«Стоит отметить, что в Вооруженных силах Украины изменены подходы к отбору и призыву на воинскую службу по контракту. Теперь все без исключения кандидаты направляются в учебные центры Вооруженных сил, где квалификационные комиссии определяют уровень подготовки рекрута и дальнейшие сроки его обучения. Таким образом, если контрактник не нуждается в обучении, то в течение от одной до двух недель с ним проводят занятия для восстановления навыков, после чего контрактник получает распределение в воинскую часть», - сообщила представитель министерства.
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Остальные контрактники, по ее словам, обучаются по программе подготовки сроком от одного до двух месяцев.