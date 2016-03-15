В Минобороны рассказали о количестве желающих служить по контракту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

«Стоит отметить, что в Вооруженных силах Украины изменены подходы к отбору и призыву на воинскую службу по контракту. Теперь все без исключения кандидаты направляются в учебные центры Вооруженных сил, где квалификационные комиссии определяют уровень подготовки рекрута и дальнейшие сроки его обучения. Таким образом, если контрактник не нуждается в обучении, то в течение от одной до двух недель с ним проводят занятия для восстановления навыков, после чего контрактник получает распределение в воинскую часть», - сообщила представитель министерства.

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Остальные контрактники, по ее словам, обучаются по программе подготовки сроком от одного до двух месяцев.