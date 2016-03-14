В Ривненской области неизвестные устроили разборки со стрельбой, трое человек ранены (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

В частности, как отмечается в сообщении, на спецлинию "102" сегодня в 10.25 неизвестный сообщил о том, что из поселка Ракитного в деревню Ельно выехали почти 30 вооруженных человек. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу.

Одновременно в течение часа в полицию уже поступила информация о стрельбе на улице Центральной в селе Ельно. А в 12.30 правоохранители зафиксировали сообщения о раненых, сообщили в полиции.

Читайте такжеСтрельба в Мукачево: Полиция перехватила автомобиль с предполагаемыми участниками разборок (фото)

"Как выяснили полицейские, между жителями поселка Ракитное и села Ельно возникла потасовка, в результате которой прозвучали выстрелы. Предварительно установлено, что трое раненых, более десяти потерпевших и два поврежденных автомобиля без номерных знаков", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.