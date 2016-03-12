Пранкеры заявили о готовности подать встречный иск к Фейгину

"Мы не боимся судиться с таким адвокатом, потому что я что-то не помню, чтобы он выиграл хоть одно дело. В своем блоге он обвинил нас в педофилии и написал своим украинским подписчикам, чтобы они отправили нас в ад. Про педофилию — это клевета, а насчет ада – это уже можно расценивать как угрозу", — цитирует Кузнецова РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Надежда Савченко, незаконно удерживаемая в российском СИЗО, прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Петр Порошенко. Позднее в администрации главы государства заявили, что письмо, которое ей якобы отправил Порошенко, является фейком.

После этого, российские пранкеры Лексус и Вован признались, что самостоятельно написали документ и передали его одному из защитников Савченко - Фейгину. Пранкеры пояснили, что, в первую очередь, преследовали "гуманные цели".