Адвокат Савченко рассказал о состоянии украинской летчицы и показал ее письмо-ответ на розыгрыш пранкеров (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал ее адвокат Николай Полозов после посещения Савченко.

"Встретился сегодня с Надеждой Савченко в СИЗО. Слава Богу, здоровье у неё идёт на поправку. Она пьёт воду, витаминные смеси, выглядит гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Температура прошла, сейчас 36,1, давление низкое 100/60, но Надя говорит, это нормально", - сообщил Полозов.

Кроме этого, по его словам, Савченко "посмеялась над попытками ФСБ и пранкеров развести как её саму, так и адвокатов, консулов и всех, кто её поддерживает".

Савченко, отметил Полозов, "с удивлением узнала, что адвокаты якобы "требовали" от неё признать вину, говорит, бред собачий".

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"Надежда твёрдо намерена идти по выбранному ею пути и, судя по её настрою, готова свернуть горы. Разом до перемоги!", - написал Полозов.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

10 марта один из адвокатов Марк Фейгин заявил, что Савченко прекратила сухую голодовку, однако состояние ее критическое.