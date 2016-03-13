В Киеве неизвестный бросил взрывчатку в магазин детской одежды (фото)

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Патрульные полицейские Киева в субботу приехали на вызов о риске взрыва и охраняли место происшествия, пока взрывотехники не обезвредили самодельное взрывоопасное устройство (СВУ).

"Около 16:00 в субботу, 12 марта, продавцы и охранники рынка возле станции метро "Лесная" увидели мужчину, который поджег продолговатый предмет, обмотанный черной изоляционной лентой, и швырнул его в магазин детской одежды. Устройство отскочило и попало в лоток с восточными сладостями. После этого мужчина скрылся с места происшествия, а устройство погасло", - говорится в сообщении.

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После приезда на вызов патрульные отгородили место вокруг предмета и попросили людей отойти подальше. По вызову патрульных на место прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела.

"Бригада взрывотехников объяснила: устройство самодельное, но вполне могло взорваться и травмировать людей. Его осторожно обезвредили и разобрали", - передает пресс-служба.

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В патрульной полиции отметили, что, по словам очевидцев, взрыв пытался совершить человек в возрасте около 25 лет, одетый в синюю кофту с капюшоном.