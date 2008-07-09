В России милиция задержала 39 воров в законе для профилактической беседы

Сотрудники милиции отпустили большинство из задержанных в Московской области криминальных авторитетов после проведения профилактической беседы, сообщает издание "Коммерсантъ".

Операция по захвату была проведена к северу от Москвы, на Пироговском водохранилище. При помощи вертолета бойцы спецназа МВД высадились на судне, где на сходку собрались 50 криминальных авторитетов, в том числе 39 воров в законе.

Сообщается, что среди задержанных были "авторитеты", съехавшиеся в Москву не только со всей России, но и из некоторых стран СНГ. В частности, на катере находился некий Тариел Ониани, которого уже не один год разыскивают правоохранительные органы Испании.

Предполагается, что "авторитеты" собрались, чтобы обсудить конфликт, возникший между двумя криминальными группировками. Однако решить преступники ничего не успели из-за начала милицейской операции.

Все задержанные были отправлены в главное управление МВД по Центральному федеральному округу, где по истечении суток большинство из них пришлось отпустить.

Пока нет точной информации, остался ли кто-нибудь из задержанных под стражей.

РБК