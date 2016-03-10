Комитет министров Совета Европы обеспокоен ухудшением здоровья Савченко и призывает РФ освободить ее

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Болгарии, председателя Комитета министров Совета Европы Даниэля Митова, размещенном на сайте Совета Европы.

По его словам, вопрос в отношении Савченко неоднократно поднимался на заседаниях Комитета министров Совета Европы.

Читайте такжеГеращенко: Украинская сторона на заседании в Минске требует допуска врачей к Савченко

«Комитет уже выразил свою обеспокоенность по поводу состояния здоровья г-жи Савченко и призвал российские власти освободить ее без промедлений по гуманитарным соображениям», - отмечает Митов.

«Как председатель Комитета министров Совета Европы, я снова обращаюсь с призывом об освобождении г-жи Савченко. Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние ее здоровья быстро ухудшается», - добавил он.

В то же время Митов напоминает, что Савченко, как и любое другое лицо, находящееся под юрисдикцией России, имеет право на справедливое судебное разбирательство и надлежащие условия содержания.

«Я еще раз настаиваю на важности для любого государства - члена Совета Европы в полном объеме выполнять свои обязательства в соответствии с документами Совета Европы, в частности Европейской конвенцией о правах человека», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.