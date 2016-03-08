В Санкт-Петербурге здание консульства Украины забросали файерами (видео)

Четыре активиста организации "Другая Россия" задержаны у консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, после того как закидали его яйцами. Также они бросили в консульство зажженные файеры, сообщает интернет-газета "Фонтанка".

Читайте такжеВ Москве на акции в поддержку Савченко уже задержаны 35 человекВ ходе своей акции они демонстрировали лозунги – "Надежда Савченко, гори в аду" и "Свободу политзаключенным".

Задержанные заявили, что это ответная акция на атаку российского посольства в Киеве, а под политзаключенными они имеют в виду "сидящих в украинских тюрьмах узников".

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 6 марта группа неизвестных с пиротехникой совершила нападение на посольство России. Мужчины забросали пиротехникой здание посольства и повредили кувалдами несколько автомобилей с дипломатическими номерами.

Вечером 6 марта около 200 радикалов закидали яйцами посольство Украины в Москве.