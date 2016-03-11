Ведущие "1+1" рассказали о своих любимых уголках Украины

Так, у народного телекулинара Руслана Сеничкина одно из любимых мест - одесский «Привоз».

«Одесса - не только культурная столица Украины, но еще и кулинарная. Любимый город. Жемчужина у моря. Большое впечатление на меня произвело путешествие в Одессу, когда я научился готовить настоящий одесский форшмак из местной свежей рыбы дунайки, - делится впечатлениями ведущий «Сніданку з 1+1». - Всем советую попробовать блюда уникальной одесской колоритной кухни из очень свежих и действительно классных продуктов, которые предлагают на знаменитом рынке «Привоз».

А вот эксперт проекта «На ножах», который скоро стартует в эфире «1+1», ресторатор Дмитрий Борисов очень любит столичную Воздвиженку.

«Воздвиженка - элитный микрорайон в центре Киева. Он построен в 2000-е годы в исторической местности - урочище гончары-кожемяки. Для меня Воздвиженка - это гастрономический арт-квартал, образец европейской Украины», - рассказывает Борисов.

На интернет-платформе совместного проекта «Першої приватної броварні» и канала «1+1» - «Моя країна. Прекрасна і незалежна» - каждый может отметить свои любимые места в Украине, рассказать о них, а также добавить собственные фото и видео. Принять участие в создании самой масштабной тревел-карты страны украинцев в новом видео призвали основатель «Першої приватної броварні» Андрей Мацола и ведущая «1+1» Наталья Мосейчук.

Напомним, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» - партнерский проект «Першої приватної броварні» и канала «1+1», в котором показаны урбанистические и природные пейзажи Украины, снятые с высоты 500 метров в разное время года. Часто это места, обычно недоступные для человеческих глаз. Телезрители узнают малоизвестные факты об Украине, о природных богатствах, индустриальном наследии и о людях, которые живут в стране. Видеосюжеты будут транслироваться в течение года и завершатся к 25-й годовщине независимости Украины. Также к этому времени можно будет увидеть результаты совместной деятельности украинцев, «Першої приватної броварні» и канала «1+1» - масштабную тревел-карту страны.