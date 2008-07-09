Днепропетровский горсовет дал 3,5 млн. на строительство метро

Днепропетровский горсовет выделил из местного бюджета на 2008 г. 3,5 млн. грн. для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске. Как передает корреспондент УНИАН, данное решение утверждено на пленарном заседании 34-ой сессии горсовета.

Указанный объем средств на строительство метрополитена оформлен в расходной части бюджета как субвенция Днепропетровского городского бюджета областному бюджету Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, на завершение строительства 4 станций Днепропетровского метрополитена необходимо около 1 млрд. грн.