Во Львове экс-кандидат в депутаты разъезжал пьяным за рулем и избил полицейского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, сегодня патрульные обнаружили автомобиль Range Rover, который находился в ориентировке.

На требование сотрудников полиции остановиться и на включении красные проблесковые маячки водитель не реагировал. Позже автомобиль удалось остановить, однако водитель отказывался выходить из машины и предъявлять любые документы. Водитель заявил, что предоставит документы «исключительно в Лычаковском отделе полиции».

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«Прибыв в отдел полиции, водитель и там не хотел предъявлять никакие документы. Благодаря смекалке полицейских, личность удалось установить, им оказался 43-летний львовянин, который в 2015 году баллотировался во Львовский городской совет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования», - информирует пресс-служба полиции.

В отношении задержанного гражданина составлены два админпротокола: по ст.130 ч.1 (Управление в состоянии опьянения) и ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению) КУаПП, а также вынесено два постановления по ст.126 (Отсутствие соответствующих документов на право управления транспортным средством) и ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке).

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Во время оформления данных документов водитель попытался испортить протокол о вождении в состоянии алкогольного опьянения и при этом угрожал полицейским увольнением. Потом мужчина совершил нападение на одного из сотрудников полиции, нанеся ему несколько ударов в плечо и в голову. Полицейский снял побои в медучреждении.

Как отметили в полиции, мужчине придется отвечать по ст. 345 ч. 2 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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