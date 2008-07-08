Нафтогаз подтвердил: он должен RosUkrEnergo почти 900 миллионов

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о беспочвенности заявлений относительно размера задолженности перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и сообщает, что по состоянию на 1 июля текущего года долг не превышал 897 млн. дол.

Из этой суммы 650 млн. долл. составляет задолженность за импортный газ, который Компания приобрела в июне 2008 года, сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что данная задолженность погашается в штатном режиме. Другие обязательства являются спорными и нуждаются в двусторонней сверке. Все необходимые документы были направлены RosUkrEnergo.

НАК «Нафтогаз Украины» акцентирует внимание на том, что долг RosUkrEnergo за транспортировку газа с декабря по июль текущего года составляет 141,8 млн. долл. Кроме того, из-за неконструктивной позиции RosUkrEnergo до сих пор не проведены собрания акционеров и не решен вопрос о выплате НАКу дивидендов ЗАО «УкрГаз-Энерго» за 2006-2007 годы в размере более 180 млн. долл., что также может рассматриваться как задолженность RosUkrEnergo перед Компанией.

Кроме того, аффилированная с RosUkrEnergo компания «УкрГаз-Энерго» имеет перед НАК «Нафтогаз Украины» текущую задолженность за транспортировку и хранение газа с декабря по июль текущего года около 150 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» призывает руководство RosUkrEnergo придерживаться конструктивной позиции в вопросах финансовых взаимоотношений между компаниями, своевременно оформлять документы и не манипулировать общественным мнением.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗАО «УкрГаз-Энерго», «первым вопросом в повестке дня собрания акционеров компании является погашение документально оформленной задолженности НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный в прошлые периоды газ, которая составляет порядка 270 млн. долл. Сумма задолженности в полтора раза превышает размер дивидендов НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщалось, 7 июля пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ сообщил, что задолженность «Нафтогаза Украины» за поставки газа перед RosUkrEnergo составляет сейчас более 2 млрд. долл. По его словам, эта сумма складывается из задолженности прошлых лет и неплатежей по поставкам в 2008 году.

28 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН отметил после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, что Украина не имеет задолженности перед Россией по текущим платежам за газ.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.

Компания RosUkrEnergo была создана в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину.