СБУ в Донецкой области задержала информатора боевиков (видео)

11:19, 06 марта 2016
Общество
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Сотрудники Службы национальной безопасности Украины задержали в Ясиноватском районе Донецкой области информатора боевиков, который с декабря 2015 года систематически собирал и передавал им информацию о расположении и перемещении военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Собранные данные он передавал сотруднику т.н.оперативного отдела одного из незаконных вооруженных формирований террористов «ДНР», - говорится в сообщении.

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Открыто производство по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ продолжают проводить неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников информатора.

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