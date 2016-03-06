СБУ в Донецкой области задержала информатора боевиков (видео)

Сотрудники Службы национальной безопасности Украины задержали в Ясиноватском районе Донецкой области информатора боевиков, который с декабря 2015 года систематически собирал и передавал им информацию о расположении и перемещении военной техники, а также личного состава Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. «Собранные данные он передавал сотруднику т.н.оперативного отдела одного из незаконных вооруженных формирований террористов «ДНР», - говорится в сообщении. Читайте такжеНа Донетчине задержаны экс-боевик и пропагандист-информатор "ДНР" (видео) Открыто производство по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Согласно сообщению, сотрудники СБУ продолжают проводить неотложные оперативно-следственные действия для установления сообщников информатора.

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