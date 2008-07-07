Львов построит отдельную железную дорогу в Польшу

Львовский городской совет, и Львовская областная государственная администрация подписали предварительное соглашение с нидерландскими компаниями Movares и IMEA о строительстве европейского железнодорожного пути между польской границей и Львовом.

Как передает корреспондент УНИАН, в подписании в Киеве приняли участие представители этих компаний, львовский городской председатель Андрей САДОВИЙ, а также и.о. председателя Львовской областной администрации Николай КМИТЬ.

Как отметил после подписания А.САДОВИЙ, данное соглашение предусматривает начало разработки концепции исследования строительства данного ж/д сообщения. «Компания Movares начинает работать над концепцией ж/д сообщения, следующий этап – это проектировка, и далее – это сам процесс строительства, который, в лучшем случае, должен быть закончен до 2012 года», - отметил он.

Как подчеркнул А.САДОВИЙ, примечательно, что данную концепцию финансирует правительство Нидерландов в лице правительственной компании IMEA.

Он также сообщил, что концепция будет разработана до конца этого года, проектирование работ планируют провести в следующем году, а затем начать строительство. Стоимость работ над концепцией – около 350 тис. евро, общая стоимость строительства нового 86-километрового (от границы с Польшей до Львова) ж/д полотна европейского стандарта (узкоколейка) составит около 400 млн. евро.