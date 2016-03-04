Украинцам обещают солнечные и теплые выходные: температура достигнет +13 градусов
В воскресенье теплая погода охватит большинство областей Украины.
5-6 марта в Украине начнет расти атмосферное давление, осадки прекратятся и в большинстве областей будет преобладать солнечная сухая воздушная масса, лишь в субботу в Крыму, Приазовье и на севере возможные небольшие дожди, передает Opogode.ua.
Температура воздуха повысится. 5 марта ожидается на западе, юге и востоке до +10+13 градусов, на остальной территории еще будет прохладно, 3-9 градусов тепла. В воскресенье теплая погода охватит большинство областей Украины.
В западной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 1 градус мороза до 4 тепла, днем 7-13 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь в Черниговской и Сумской области 5 марта местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 5.03 3-9 градусов тепла, 6.03 7-12 тепла.
В центральной части будет сухо. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем 6-13 градусов тепла.
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В восточных областях ожидается сухая погода, лишь 5.03 в Приазовье небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 7-13 градусов тепла.
В южной части 5.03 местами пройдут незначительные дожди, 6.03 ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем 7-14 градусов тепла.
В Киеве 5-6 марта будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 1-4 градуса тепла, днем 5.03 4-6 градусов тепла, 6.03 7-10 градусов тепла.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12 м/с.