Адвокат Савченко сообщил, что до дня суда 9 марта о ее состоянии узнать не удастся

Об этом корреспонденту УНИАН сказал адвокат Николай Полозов.

"Ближайшие 4 дня в России - выходные и праздничные дни. СИЗО на вход посетителей работать не будет. До дня суда 9 марта никто не будет знать, что с Надей», - подчеркнул Полозов.

В свою очередь адвокат Марк Фейгин уверен, что Украина никогда не простит России, если с Савченко что-то случится.

"Суд должен найти в себе силы вынести оправдательный приговор, а российское общество должно найти в себе силы извиниться перед Савченко. Если это не произойдёт, то это приведёт к очень печальным последствиям для двух народов – украинского и русского. Украинцы этого никогда не простят", - подчеркнул Фейгин.

Он уверен, что нет такого суда в РФ, который мог бы Савченко оправдать и отпустить. "Ровно поэтому она, несмотря на наши советы, не хочет подавать апелляцию. Вы понимаете, какой это позор для нас всех. Получается, что в России никаких своих прав защитить невозможно не только российскому гражданину, но и иностранцу", - добавил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и её защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта гособвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После прений судья закрыл заседание, добавив, что процесс продолжится 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав, и с 4 марта начинает сухую голодовку.